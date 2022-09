Nvidia afferma che i prezzi elevati delle schede grafiche non sono destinati a calare

I prezzi astronomici di Nvidia per le sue nuove schede grafiche serie 40 sono stati uno shock per molti e ora arrivano altre notizie non proprio positive. Infatti, sembra proprio che le cose non miglioreranno, almeno per quanto riguarda Nvidia. Sembra che il team green si atterrà a questi prezzi altissimi per le sue nuove schede e, in base ai commenti del CEO Jensen Huang, dovremmo aspettarci che tali prezzi siano la nuova normalità.

Rispondendo alle domande sul costo notevolmente elevato delle nuove GPU dell'azienda, Digital Trends riporta che il CEO di Nvidia è stato molto diretto nell'affermare che "l'idea che il chip scenderà di prezzo è una storia del passato". Con l'estinzione del mining di criptovalute, molti appassionati di PC speravano che le schede grafiche, che fino a poco tempo fa erano poco disponibili e molto costose, sarebbero tornate a prezzi più ragionevoli. Sembra però che Nvidia non sia d'accordo.

"La legge di Moore è morta", ha detto Huang, riferendosi al fenomeno del raddoppio del numero di transistor ogni due anni, che porta a maggiori prestazioni e a una diminuzione dei costi.

Anche se le prossime schede della serie 4000 sembrano voler testare i limiti che gli appassionati saranno disposti a spendere per un aggiornamento consistente, l'azienda ha dichiarato che la serie 3000 probabilmente rappresenterà un'alternativa continua per coloro che cercano di risparmiare un po' di denaro. Ieri un portavoce di Nvidia ha dichiarato a Kotaku che "la RTX 3080 10GB ha ancora un valore incredibile e continueremo a proporla nella nostra gamma".

Rimanendo in tema di prezzi, ieri abbiamo appreso che le GeForce RTX 4090 e RTX 4080 saranno più costose in Europa con un aumento del 22% rispetto ai prezzi USA.

Fonte: Kotaku.