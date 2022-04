NVIDIA e ray tracing? Il 'path tracing' è la vera rivoluzione, 'uno dei più grandi passi in avanti'

Durante la conferenza GTC 2022, NVIDIA ha presentato il cosiddetto 'path tracing' su una scheda RTX 3090. Il path tracing è una forma avanzata di rendering in cui l'obiettivo è simulare la propagazione della luce "reale", non solo il "semplice" ray tracing.

Per ridurlo ai termini più semplici possibili: se il ray tracing di una scena viene eseguito con una raccolta di equazioni geometriche avanzate, il path tracing fa la stessa cosa con un'enorme equazione fisica.

Come il ray-tracing, il path-tracing è stato utilizzato per decenni nella finta animazione 3D e solo ora sta diventando accessibile per l'animazione di gioco in tempo reale. NVIDIA sta prendendo le lezioni apprese dal primo e le applica al secondo, mostrando i risultati attraveso una serie di tweet che potete visionare di seguito.

(2/10) Watch the recording of Petrik’s real-time path tracing research talk at the GTC site.



Registration required, but it’s free: https://t.co/kcAlvGYyAd — Aaron Lefohn (@aaronlefohn) March 29, 2022

(4/10) This is real-time path tracing research.



Former offline rendering academic scene (https://t.co/7sntbqtqBo) pic.twitter.com/oxz9TI59Oy — Aaron Lefohn (@aaronlefohn) March 29, 2022

(6/10) This is real-time path tracing research.



Former offline rendering academic scene (https://t.co/7sntbqtqBo) pic.twitter.com/y5oUpzyi0v — Aaron Lefohn (@aaronlefohn) March 29, 2022

Ovviamente per adesso stiamo parlando di prototipi: la tecnologia è molto lontana dall'essere pronta per la piena integrazione nella grafica in tempo reale e ancora più dall'essere pronta per il gioco.

