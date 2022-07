Nvidia RTX 4090: nuove presunte info raccontano di una scheda video senza precedenti

Con i prezzi delle schede video che cominciano a tornare a livelli pre-pandemia, l'attesa verso le nuove schede video Nvidia e AMD si fa sempre più accesa, considerando che anche questa volta, dovremmo attenderci un grosso salto evolutivo soprattutto in ambito ray-tracing.

Uno dei leaker più attivi in questo settore è sicuramente kopite7kimi che nell'ultimo periodo ha lanciato diverse informazioni sul nuovo mostruoso set di GPU Nvidia, con la RTX 4090 che secondo i dati a disposizione avrebbe potenze e frequenze senza precedenti.

Per quest'ultima si parla di un TGP di 450W e di un clock di 2,23GHz (2,52 in boost) con stime che attesterebbero la scheda video sulla soglia dei 90TFLOP. Anche la memoria a disposizione sarà enorme, con 24GB GDDR6X a 21Gbps e un bus a 384-bit.

Continue to update.

RTX 4090, AD102-300-A1, 16384FP32, 384bit 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, base 2235 boost 2520 actual max >2750;

RTX 4080, AD103-300-A1, 10240FP32, 256bit 21Gbps 16G GDDR6X, 420W,

RTX 4070, AD104-275-Kx(x is a number)-A1, 7168FP32, 160bit 18Gbps 10G GDDR6, 300W. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 4, 2022

Prestazioni inferiori ma comunque di primo ordine per RTX 4080 e RTX 4070 con la prima che avrebbe a disposizione "solo" 16 GB di memoria (sempre GDDR6X a 21Gbps) e un TGP di 420W mentre, per 4070, si parlerebbe di un TGP da 300W e una memoria di 10GB ma a 18Gbps GDDR6. Non resta che attendere il tanto desideato reveal ufficiale.

Fonte: wccftech