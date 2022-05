Nvidia RTX 4090 TI avvistata grazie a un leak. Il rilascio della nuova serie è vicino?

Siamo tutti in attesa della nuova generazione di schede video, che dovrebbe contare su un upgrade tecnico spaventoso sia per AMD sia per Nvidia. Nei prossimi mesi inoltre dovrebbero arrivare finalmente anche le nuove GPU Intel, anche se rischiano di questo passo di invecchiare in fretta.

Tutto questo proprio perché le voci su un rilascio imminente delle RTX 4000 sembrano farsi più insistenti, con alcuni insider che avanzano addirittura il loro arrivo per fine maggio. Ad alimentare ancora di più queste voci è intervenuto anche Chiphell Forum, con immagini di quella che sembrerebbe la Founders Edition della 4090Ti.

Ovviamente, come sempre, prendiamo tutto con le pinze, anche se dalla stessa fonte erano state mostrate in anteprime quelle della serie 3000, poi rivelasi corrette. Dandolo per buono, possiamo sicuramente notare l'enorme dissipatore, in linea con quanto visto con la 3090Ti e uno stile in linea con le attuali Founders, con ventole asimmetriche.

Non resta che attendere, con anche AMD che sembra più agguerrita che mai anche sul fronte ray-tracing.

