Obsidian: 'la reputazione di Phil Spencer è stata un fattore importante per l'acquisizione dello studio'

Il responsabile di Obsidian Entertainment, Feargus Urquhart, ha recentemente parlato dell'acquisizione dello studio in un'intervista con IGN. Durante l'intervista, ha anche discusso di come la reputazione di Phil Spencer, boss di Xbox, sia stata un fattore importante nel convincere Obsidian a unirsi al roster degli Xbox Game Studios.

Quando Urquart ha inizialmente proposto a Microsoft l'imminente RPG Avowed, la proposta si è presumibilmente trasformata in una "pubblicità" per l'acquisizione dello studio da parte di Xbox. Quando Obsidian ha ricevuto un'offerta di acquisizione da parte di Microsoft, la personalità autentica e amante dei videogiochi di Phil Spencer ha aiutato lo studio a prendere una decisione definitiva in merito.

"All'epoca non conoscevo bene Phil Spencer, probabilmente gli avevo parlato solo una o due volte fino a quel momento [...] Ma ciò che è così interessante di Phil è che lui è questo. Non voglio dire "personaggio" alla fine, perché è Phil Spencer e perché gestisce tutti i giochi Microsoft. Ma ora, conoscendolo, la sua reputazione è quella di una persona autentica e che ama i videogiochi. E questo mi ha dato fiducia".

Inoltre, Urquhart conosceva già molto bene il boss degli Xbox Studios Matt Booty e il direttore senior dello sviluppo commerciale di Xbox Noah Musler, quindi era davvero importante che anche Phil Spencer si rivelasse affidabile prima che lo studio accettasse l'accordo.

Lo studio sta attualmente lavorando a diversi progetti: Grounded, The Outer Worlds 2, Pentiment e Avowed. Si dice che quest'ultimo progetto sia stato sottoposto a diversi reboot, mentre The Outer Worlds 2 è ancora in fase di sviluppo iniziale. Pentiment sarà lanciato a novembre e, infine, Grounded sarà lanciato a settembre.

Fonte: Gamingbolt.