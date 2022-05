Ocean Software: morto David Ward, uno dei co-fondatori dello studio

Il co-fondatore di Ocean Software, David Ward, è purtroppo venuto a mancare. Titano dell'industria dei giochi britannica, Ocean Software è stato uno dei maggiori sviluppatori ed editori di giochi europei negli anni '80 e '90.

Questa notizia è stata rivelata dal figlio di David Ward su Twitter: c'è stata un'ondata di sostegno e tristezza per questa notizia da parte di persone nell'industria dei giochi del Regno Unito e non solo.

Ocean Games è stata fondata nel 1983 da Ward e Jon Woods come azienda di vendita per corrispondenza chiamata Spectrum Games, dove venivano inviate copie di giochi basati su cloni di videogiochi per ZX Spectrum, tra le altre console. Hanno cambiato il loro nome in Ocean Software in seguito alla confusione sul fatto che creassero giochi solo per le console Spectrum.

Sad to report that my father David Ward has died. Born in 1947, he was a computer games pioneer & father of six. We had a complicated relationship & we loved each other. Will miss you Pop. pic.twitter.com/8GYf9k3xWM — Ben Ward (@Benjamin_P_Ward) May 9, 2022

Lo sviluppatore con sede a Manchester era famoso soprattutto per la sua vasta libreria di eccellenti giochi con licenza, da The Addams Family su SNES, Batman: The Movie per Amiga e Commodore 64, The Flintstones e per lo sviluppo di tre giochi RoboCop su vari sistemi.

Non possiamo far altro che esprimere le nostre condoglianze alla famiglia e ai suoi conoscenti.

Fonte: VGC