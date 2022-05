Off the Grid è il Battle Royale di Gunzilla Games, lo studio che collabora con il Neill Blomkamp di District 9

Il team di Gunzilla Games ha annunciato lo sviluppo di Off The Grid, un gioco AAA Battle Royale in terza persona che porrà grande enfasi sulla sua sezione narrativa, in modo che non tutto sia solo combattimento.

Per renderlo abbastanza spettacolare, i suoi creatori utilizzeranno il motore grafico Unreal Engine 5 per presentarci battaglie ambientate in un futuro distopico, in stile cyberpunk, in cui potranno essere presenti fino a 150 persone contemporaneamente. Accanto a questo ci saranno storie per giocatore singolo che si svolgeranno negli stessi scenari.

Quest'ultima modalità sembra essere molto importante perché sarà il modo in cui i giocatori sbloccheranno oggetti cosmetici per personalizzare i propri personaggi. Inoltre, sul titolo è stato indicato che sarà difficile distinguere il confine tra eroi e cattivi per sopravvivere a questi scontri futuristici.

Neill Blomkamp, regista di District 9 e di questo progetto, ha affermato che l'intenzione dello studio è quella di creare un gioco con un mondo in continua evoluzione e con una vita propria. "Con Off The Grid, la nostra ambizione non è solo quella di creare una Battle Royale 2.0 con una profonda progressione del giocatore, ma di costruire un mondo in evoluzione progettato per assumere una vita propria, cambiando in modi inaspettati ogni volta che un giocatore si unisce al gioco. Con un approccio innovativo e una profonda esperienza narrativa, aggiungeremo uno scopo a ogni elemento del gioco in modo che i giocatori possano visitare regolarmente il mondo di Off The Grid, dove troveranno sempre qualcosa di nuovo".

L'uscita di Off the Grid è prevista per il 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

