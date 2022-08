One Piece: Pirate Warriors 4 ha venduto più di 2 milioni di copie

Bandai Namco ha annunciato che One Piece: Pirate Warriors 4 ha superato i due milioni di unità in vendite digitali e distribuzioni in tutto il mondo. Il publisher ha annunciato il traguardo su Twitter, attraverso l'account ufficiale del gioco.

Secondo il tweet tradotto da Bandai Namco, One Piece: Pirate Warriors 4 è il gioco della serie Pirate Warriors che ha raggiunto questo traguardo più velocemente.

One Piece: Pirate Warriors 4 è uscito nel 2020. Il gioco beat 'em up è stato sviluppato da Koei Tecmo ed è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il gioco presenta il più ampio roster del suo franchise, con oltre 40 personaggi giocabili. Dispone inoltre del Dramatic Log che può essere utilizzato dai giocatori per vivere episodi specifici della serie.

I personaggi giocabili in One Piece: Pirate Warriors 4 includono Monkey D. Luffy, Rorona Zoro e il resto dei Strawhat Pirate, oltre ad altri personaggi come Boa Hancock, Jinbe e Bartolomeo.

Fonte: Gamingbolt.