Outcast 2: A New Beginning tra esplorazione, combattimento e armi nel nuovo video gameplay

Outcast 2: A New Beginning non poteva mancare al THQ Nordic Showcase 2022. Appeal Studios sta compiendo piccoli passi per preparare un'avventura completamente nuova.

L'anno scorso THQ Nordic ha confermato Outcast 2: ora, durante l'evento è stato preparato un trailer davvero interessante, che mostra ciò che stanno facendo gli sviluppatori: il personaggio principale ora può muoversi per il mondo in modo molto più fluido, e il gioco stesso non mancherà di duelli o personalizzazione. Il materiale presenta alcuni punti davvero affascinanti e il trailer potrebbe incoraggiarvi a un'avventura rivolta esclusivamente per PS5, Xbox Series X/S e PC.

Outcast 2 può davvero estendere l'esperienza dei giocatori in un modo davvero interessante, poiché gli sviluppatori stanno lavorando a questo sequel: il personaggio principale tornerà sul pianeta Adelpha, dove si renderà conto che i Talan sono ridotti in schiavitù, al mondo mancano le risorse necessarie, e inoltre la comunità deve fare i conti con l'invasione dei robot.

Per adesso Outcast 2 non ha una data di uscita, ma su Steam campeggia la scritta "Coming Soon".