Outer Wilds su PS5 e Xbox Series X/S! Il capolavoro si fa next-gen

Outer Wilds è ufficialmente un gioco per PS5 e Xbox Series X/S.

Il publisher Annapurna Interactive ha pubblicato un nuovo trailer per la versione PS5 e Xbox Series X/S di Outer Wilds, il cui punto forte è il supporto a 60 FPS nativi. L'aggiornamento include anche la singola espansione del gioco, Echoes of the Eye, che racconta una storia decisamente più ansiogena e al limite dello spaventoso rispetto al gioco base.

Outer Wilds vi mette nei panni di un astronauta il cui compito è quello di navigare nella galassia locale e scoprire la verità dietro l'ormai estinta razza aliena Nomai, responsabile della vostra stessa esistenza. Dovrete inoltre capire perché, ogni volta che morite, vi risveglierete al punto di partenza sul pianeta natale degli Hearthiani.

È possibile acquistare Outer Wilds su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam ed Epic Games Store; se si possiede già il gioco sulle vecchie console, è possibile passare alla versione new-gen senza costi aggiuntivi. E' in arrivo anche una versione per Nintendo Switch, per la quale però non è ancora stata fissata una data di uscita.

