Outriders, il reveal dell'espansione Worldslayer è imminente

Sviluppato da People Can Fly, Outriders sarà ampliato quest'anno con il DLC Worldslayer. Mentre la data di uscita per il contenuto aggiuntivo è ancora in sospeso, è possibile guardare uno streaming che presenta in dettaglio Worldslayer domani, 21 aprile 2022 dalle 18:00.

Nel corso della trasmissione, dovrebbe essere fornita una visione più approfondita dei nuovi sistemi e del contenuto dell'espansione. Nuove aree e nemici sono già stati accennati nell'ultimo trailer.

"Con l'aggiornamento gratuito di New Horizon, abbiamo già implementato gran parte dei desideri della community prima che la grande espansione Worldslayer arrivi nel 2022", ha affermato Jon Brooke, co-studio head di Square Enix External Studios. "Non c'è mai stato un momento migliore per iniziare, ricominciare o continuare il viaggio attraverso Enoch che in questa versione definitiva di Outriders".

Outriders è stato lanciato nell'aprile dello scorso anno per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Nonostante alcuni problemi, il titolo ha registrato più di 3,5 milioni di giocatori a maggio 2021 e l'editore Square Enix ha soprannominato Outriders il "prossimo grande franchise" dell'azienda.

Fonte: GamingBolt