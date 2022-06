Outriders punta ad espandersi, Square Enix e People Can Fly vogliono costruire un franchise

Outriders è a poche settimane dal lancio della sua grande espansione Worldslayer, il 30 giugno. Ma, nonostante il supporto, il titolo rimane ancora lontano da giochi live service come Destiny o The Division.

Al momento del lancio Outriders ha ricevuto elogi da parte di Square Enix e ora ci si chiede quale sarà l'evoluzione della serie, insieme a quali altri progetti porterà avanti lo sviluppatore People Can Fly e quali lezioni ha tratto da Outriders.

Forbes ha avuto la possibilità di parlare con Sebastian Wojciechowski, CEO di People Can Fly, che ha offerto alcuni spunti di riflessione su queste domande, tra cui il fatto che né PCF né Square Enix vogliono che Outriders finisca dopo Worldslayer.

"Credo che sia PCF che Square Enix considerino l'IP di Outriders come la più importante nuova IP nel portfolio di Square Enix, considerandola più in termini di costruzione di un franchise, non di un singolo gioco".

"Vogliamo sostenere Outriders nel lungo periodo e siamo ansiosi di espanderlo il più possibile. Per quanto riguarda i prossimi passi, al momento siamo concentrati sull'uscita di Outriders Worldslayer e non possiamo ancora rivelare altri piani".

In sostanza, dunque, gli sviluppatori non vogliono fermarsi dopo Worldslayer e, stando a quanto affermato dal CEO di PCF, non dovremmo stupirci se dovesse arrivare Ouriders 2.

Fonte: Forbes.