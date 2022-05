Outward Definitive Edition per PC, Xbox Series X/S e PS5 ha una data di uscita ufficiale

Pubblicato originariamente circa tre anni fa, l'RPG open world Outward tornerà nel giro di pochi giorni con la sua Definitive Edition, che come suggerisce il nome sarà la migliore edizione dell'opera di Prime Matter e Nine Dots Studio.

Il suo lancio avverrà solo su PS5, Xbox Series X/S e PC e uscirà il 17 maggio. Tuttavia, chi possiede già una copia del titolo originale potrà scaricare gratuitamente questa edizione speciale, anche se per questo è necessario aver acquistato anche l'espansione The Three Brothers su una qualsiasi delle piattaforme indicate.

All'interno della Definitive Edition saranno inclusi tutti i contenuti base, il citato DLC e anche l'espansione The Soroboreans, ma il team ne approfitterà per affinare alcuni dettagli del titolo. Ad esempio, i nemici saranno più duri in modo che la curva di difficoltà sia sviluppata meglio e non sia così facile trovare oggetti molto buoni all'inizio dell'avventura.

Non solo, ma questa versione del gioco miglirerà anche alcuni aspetti per quanto riguarda il gameplay. Ricordiamo ancora una volta che la sua data di uscita è programmata per il 17 maggio.

Fonte: PCGamer