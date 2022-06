Overdose di Hideo Kojima potrebbe essere un'esclusiva PlayStation. Possibile reveal al Summer Game Fest

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, sembra che Overdose, il probabile nuovo titolo horror di Hideo Kojima, sarà un'esclusiva PlayStation.

Ma non solo, sembra che un annuncio sarà rivelato nel corso del Summer Game Fest.

Il noto insider Tom Henderson avrebbe rivelato il nome del nuovo gioco di Kojima, ma ora nuove indiscrezioni potrebbero aver svelato delle informazioni che cambierebbero lo scenario dipinto da Henderson.

Mentre Henderson parlava di un progetto in collaborazione con Microsoft, l'insider The Snitch, che ha recentemente svelato i piani dello State of Play di Sony rivelando informazioni legate a PlayStation, ha pubblicato un tweet sospetto con scritto solamente "Overdose".

OVERDOSE 🔻 — The Snitch (@insider_wtf) June 6, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Anche il creatore del Summer Game Fest, Geoff Keighley, ha commentato a modo suo quanto emerso attraverso un meme. Questo poterebbe indicare che durante l'evento sarà rivelato Overdose.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Se dovesse essere così, il titolo non sarebbe un'esclusiva Microsoft come detto in precedenza, anche perché, in questo caso, sarebbe più adatto lo show di Xbox e Bethesda.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter 1 - Twitter 2.