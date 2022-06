Overdose: Kojima ha chiesto a Tom Henderson la rimozione del suo articolo

Ieri è arrivato il leak di Tom Henderson su Overdose, quello che sarebbe il nuovo titolo di Hideo Kojima, con protagonista Margaret Qualley. La notizia è subito balzata in cima alle cronache visto che domani comincerà il Summer Game Fest, l'occasione perfetta per mostrarlo.

Qualche dubbio è rimasto, del resto dei leak ci si può fidare sino a un certo punto nonostante Henderson sia piuttosto affidabile. Overdose però sembra più concreto di quanto immaginassimo visto che Kojima Production ha "cortesemente" chiesto di rimuore l'articolo sul gioco, nonostante non fosse ancora pubblicato.

Ovviamente Henderson si è rifiutato ma questa richiesta non fa altro che alimentare l'idea che Overdose esista e che sarà mostrato nei prossimi giorni. Escusiva Xbox o PlayStation? Ancora è presto per dirlo ma prepariamoci a un trailer sicuramente memorabile.

The report is temporarily down as I've added a small update but it needs to be approved (the beauty of writing at 6am).



The update just says "Update - Kojima Productions have since asked for the publication of this report to be removed which we have declined." on the report.