Overwatch 2, ci vorranno 5 anni per sbloccare tutti gli accessori di Kiriko gratuitamente

Come ogni fan del mondo videoludico sa, Overwatch 2 è andato negli scorsi giorni a sostituire il suo predecessore uscito nel 2016 e che per anni è stato un punto di riferimento per gli shooter multiplayer. Al contrario del primo capitolo l’attuale gioco è totalmente gratuito, andando a sostituire le loot box con battle pass, elementi cosmetici a pagamento e tutto l’armamentario compreso nei giochi free-to-play, con tuttavia la possibilità di avere tutto gratis passando molto tempo sul gioco. Ma quanto tempo, per la precisione?

A fare il calcolo sono stati i fan del subreddit del gioco, che si sono impegnati nel capire il tempo effettivo necessario allo sbloccaggio di tutti i cosmetici e oggetti del nuovo personaggio del gioco, Kiriko. Ebbene, per poter aver tutto senza sborsare un centesimo, stando ai calcoli, ci vorranno all’incirca 5 anni di grinding pieno e continuo. I cosmetici possono essere bloccati tramite monete di gioco, 60 delle quali guadagnabili ogni settimana. Tutti gli oggetti di Kiriko richiedono un esborso totale 15600 monete, che equivale a 5 anni, ovvero 260 settimane, di gioco. Una singola skin da 1900 monete può essere sbloccata dopo 4 settimane, per esempio.

Voi che ne pensate di questa nuova formula di Overwatch? Fatecelo sapere nei commenti

Fonte: Gamesradar