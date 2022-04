Overwatch 2, la beta conterrebbe riferimenti ad un Battle Pass

Entro la fine del mese, una beta di Overwatch 2 dovrebbe essere pubblicata per i giocatori PC, a partire dal 26 aprile. La beta arriverà tra qualche giorno quindi, ma ciò non ha impedito ai dataminer di setacciare i file della demo, scoprendo i file collegati a un Battle Pass non annunciato per il sequel.

Questa non è nemmeno la prima volta che viene avvistato un Battle Pass per Overwatch 2. All'inizio di questo mese, un concept artist senior di Blizzard aveva rivelato un mock up del menu principale del sequel, che includeva l'opzione per un Battle Pass.

Tenendo conto dell'attuale panorama di gioco, non sarebbe così sorprendente se Overwatch 2 avesse un Battle Pass. Anche altri nuovi giochi live service lanciati negli ultimi anni hanno questa caratteristica, inclusi Call of Duty: Warzone, Halo Infinite, Apex Legends, Fortnite e molti altri.

OOO Look OW2 has a Battle Pass system pic.twitter.com/DoL9f5hqG7 — Helba (@Helba_The_AI) April 20, 2022

Il Battle Pass sarà annunciato presto da Activision Blizzard? Non ci resta che attendere notizie ufficiali.

Fonte: DualShockers