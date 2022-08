Overwatch 2: in vista del lancio Blizzard rivela quando metterà fine alle loot box

Blizzard ha annunciato quando le loot box saranno eliminate da Overwatch in vista del nuovo sistema Battle Pass.

L'annuncio è stato fatto in sordina in un post sul blog dedicato all'evento Overwatch Anniversary Remix Volume 3. La società ha confermato che le loot box "non saranno più disponibili per la vendita" a partire dal 30 agosto.

Tuttavia, nel post si legge che sarà ancora possibile ottenere loot box standard dopo l'evento.

L'evento Anniversary Remix è una sorta di "pulizia" di Blizzard, che permette ai giocatori di guadagnare (o acquistare) cosmetici prima del lancio di Overwatch 2 il 4 ottobre 2022. Questo include le skin e i cosmetici dei precedenti eventi Sfida di Overwatch.

I giocatori potranno anche partecipare a "brawls" e rivivere alcuni tipi di gioco, come le missioni storia e le modalità Summer Games, come Lucioball.

Blizzard ha annunciato ufficialmente l'eliminazione delle loot box a giugno, sostituendole con un Battle Pass e un negozio interno al gioco. L'azienda ha dichiarato di voler dare ai giocatori "molto più controllo su come interagire con il gioco e acquisire nuovi contenuti".

Le loot box sono da tempo un argomento controverso nell'industria dei videogiochi. Giochi come Overwatch, Call of Duty e quelli di EA Sports sono stati criticati per i loro metodi di monetizzazione. Inoltre, sono stati riscontrati collegamenti tra le loot box e il gioco d'azzardo.

Fortunatamente, sembra che Blizzard voglia abbandonare queste tattiche e adottare un metodo più equo per distribuire skin e cosmetici. Infatti, Blizzard ha confermato che tutte le loot box non aperte di Overwatch si apriranno automaticamente prima del lancio di Overwatch 2.

Overwatch 2 uscirà il 4 ottobre e sostituirà completamente Overwatch originale.

Fonte: IGN.