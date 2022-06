Overwatch 2 avrà anche una campagna da tripla A

Overwatch 2 di Blizzard Entertainment entrerà in closed beta alla fine di questo mese con il PvP, mentre l'accesso anticipato free-to-play verrà lanciato a ottobre. La roadmap attuale indica che il PvE arriverà nel 2023 e sarà ancora caratterizzato da una campagna lineare da tripla A insieme a una modalità rigiocabile per far progredire gli eroi.

Tuttavia, i contenuti PvE saranno ora inclusi nelle stagioni invece di essere lanciati tutti insieme. Parlando con GameSpot, il director Aaron Keller ha spiegato: "il PvE per Overwatch 2 è ancora quello che abbiamo sempre immaginato per il gioco. C'è una campagna, una campagna AAA, con una storia lineare, e c'è anche una modalità altamente rigiocabile per la progressione degli eroi. Ma il lancio farà parte della nostra cadenza stagionale per Overwatch 2".

Il PvE offrirà diversi talenti che gli eroi potranno sbloccare. Questi non saranno presenti nel PvP al momento del lancio dell'accesso anticipato. Come osserva Keller, "alcuni dei talenti che abbiamo creato per il lato PvE del gioco sono molto divertenti da usare. Ad esempio, Tracer può praticamente fermare il tempo".

Blizzard non esclude una sorta di modalità PvP che sfrutti gli Hero Talents. "Non significa che non ci possa essere qualche altro tipo di modalità di gioco in cui li utilizzeremo in una sorta di ambiente PvP. Penso che ci siano delle idee interessanti. Non avremo nessuna di queste al lancio del 4 ottobre, ma è qualcosa di cui parliamo internamente al team e penso che ci sia del potenziale", ha dichiarato Keller.

Oltre ai talenti, che si sbloccano man mano che gli eroi saliranno di livello, Keller ha accennato ad "altri equipaggiamenti che i giocatori potrebbero usare per diventare più potenti", il che sembra alludere a un sistema di equipaggiamento. In ogni caso, ha osservato che "è ancora abbastanza lontano ma ne parleremo di più in futuro".

L'accesso anticipato a Overwatch 2 sarà attivo il 4 ottobre per Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Fonte: Gamingbolt.