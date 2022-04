Overwatch 2 data di inizio, dettagli e come giocare alla beta

Oggi, 26 aprile 2022, alle 20:00 inizierà l'attesissima closed beta di Overwatch 2, che sarà disponibile solo per gli utenti PC selezionati dalla stessa Blizzard previa registrazione. L'accesso a questa beta sarà aperto fino al 17 maggio.

Nella closed beta di Overwatch 2, gli utenti PC selezionati e quelli con un po' di fortuna nei prossimi giorni potranno godere di nuove skin per personaggi, nuovi eroi, quattro nuove mappe e molte altre nuove funzionalità in arrivo in questo sequel.

Tutti quegli utenti che non hanno avuto la fortuna di essere scelti per la beta, hanno ancora tempo in queste tre settimane. Il modo per ottenere un codice per la beta sarà abbastanza semplice, poiché avverrà tramite i drop sui canali selezionati di Twitch. Attraverso questo link potete dare uno sguardo ai canali che offriranno accessi alla beta.

Per partecipare alla beta i giocatori dovranno possedere una copia di Overwatch: si accederà al client beta di Overwatch 2 tramite Battle.net. Tra gli eroi che potranno essere usati troviamo Sojourn, il nuovo personaggio che verrà introdotto nel sequel.

I giocatori vedranno anche un sistema di ping per richiamare oggetti e aree tattiche, rielaborazioni degli attuali eroi tra cui Orisa, Doomfist, Bastion e Sombra e quattro nuove mappe: Circuit Royal, Midtown, Toronto e Rome.

Se non riuscite ad entrare in questa beta, non preoccupatevi perché Blizzard ha in programma altri test.

Fonte: Polygon