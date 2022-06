Overwatch 2 rivela la data della seconda closed beta

Activision Blizzard ha confermato che la seconda closed beta di Overwatch 2 sarà lanciata su PC e console il 28 giugno.

Blizzard ha annunciato per la prima volta l'intenzione di "disaccoppiare" le modalità PvP e PvE di Overwatch 2 e di iniziare una serie di beta incentrate sul multiplayer a marzo, e la prima di queste si è svolta ad aprile. Questa prima fase ha permesso ai partecipanti di dare una prima occhiata al gameplay 5v5 di Overwatch 2, alla modalità Push, a quattro nuove mappe, al nuovo eroe Sojourn e alle rielaborazioni di Orisa, Doomfist, Bastion e Sombra.

Il secondo round, annunciato da poco su Twitter, darà un ulteriore scossone alla situazione, consentendo ai giocatori di accedere al nuovo eroe Junker Queen e a una nuova mappa. Blizzard ha anticipato ulteriori dettagli in un livestream che andrà in onda giovedì 16 giugno alle 19 italiane e ha dichiarato che in questa occasione parlerà del modello di servizio live del gioco e del piano per i contenuti stagionali.

Coloro che sperano di partecipare alla beta di Overwatch 2 dovranno ancora una volta registrarsi per avere una possibilità di partecipare, e Blizzard afferma che le iscrizioni apriranno questo giovedì.

La notizia della beta segue l'annuncio di Blizzard di questo fine settimana che Overwatch 2 sarà lanciato come titolo free-to-play ad accesso anticipato su Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 4 ottobre. Questa versione includerà "nuovi contenuti PVP dinamici", tra cui nuovi eroi, mappe e modalità.

Fonte: Eurogamer.net.