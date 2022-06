Overwatch 2 sarà Free-to-Play, secondo un leaker

The Snitch, noto leaker di twitter con account @insider_wtf ha oggi tirato un'altra delle sue bombe.

L’insider, infatti, aveva già in passato anticipato alcune news riguardanti il mondo del gaming rivelatesi poi veritiere, come la clamorosa uscita di The Last of Us part 1 remake.

A questo giro sul suo account twitter ha postato il messaggio che segue:

We are hope.

We are honour.

We are courage.

We are justice.

We are compassion.

We are determination.

We are harmony.

We are free to play. — The Snitch (@insider_wtf) June 11, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Come potete leggere voi stessi, il leaker ha riportato alcuni dei dialoghi dei personaggi in un teaser trailer di Overwatch 2 nel suo twwet, aggiungendo alla fine la riga “We are Free-to-Play”.

Per il nuovo titolo di Blizzard ci sarà un evento di lancio dedicato che andrà in onda ufficialmente il 16 Giugno, sperando ci siano succulenti novità.

Il gioco dovrebbe essere lanciato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Purtroppo non è ancora nota la data di uscita.

Fonte: Dualshockers.com