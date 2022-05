Overwatch 2 giocato in diretta alle 19!

Da qualche giorno è disponibile la beta di Overwatch 2 e i fortunati che hanno ricevuto un invito possono già provare il gioco ed alcuni dei suoi eroi.

Se siete tra coloro che non hanno potuto partecipare a questa beta, non preoccupatevi. Con Eurogamer Italia sarete in grado di dare uno sguardo al nuovo capitolo sviluppato da Blizzard. A partire dalle ore 19 Alberto Naso sarà in diretta sul nostro canale per mostrarvi il gameplay di Overwatch 2.

Avete due modi per seguire la diretta: cliccando sul nostro canale Twitch Eurogamer Italia, oppure in calce a questa news troverete il video, con una pratica box chat in cui potrete fare domande al nostro Alberto.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non mancate!