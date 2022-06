Overwatch 2, maggiori informazioni arriveranno nei prossimi giorni, ecco quando

Blizzard ospiterà un evento reveal dedicato ad Overwatch 2 alla fine di questa settimana. Svelato nel 2019, il sequel dello sparatutto di eroi Overwatch ci ha messo del tempo ad arrivare. Ma con il gioco pronto per l'accesso anticipato il 4 ottobre, l'attesa è quasi finita.

Per dare un'idea più precisa ai fan di come si sta evolvendo Overwatch 2, Blizzard sta pianificando un evento che avrà luogo tra pochi giorni. L'evento reveal di Overwatch 2 sarà trasmesso giovedì 16 giugno alle 19:00 orario italiano. Sarete in grado di guardare la diretta streaming sui canali PlayOverwatch Youtube e Twitch.

Abbiamo dato una nuova occhiata al gioco durante l'evento di Xbox e Bethesda di ieri con un trailer che ha presentato un nuovo personaggio, Junker Queen. Il filmato ha anche confermato che l'elemento PVP del gioco sarà free-to-play. Aspettatevi di vedere molti più dettagli sul nuovo personaggio di classe tank dello sparatutto, così come i piani che Blizzard ha per i contenuti stagionali di Overwatch 2 e ulteriori informazioni sulla prossima beta durante la diretta di giovedì.

#Overwatch2 arrives October 4.



🎮 Free to Play Live Service

🍁 New heroes, maps and modes

👑 New Tank: Junkerqueen



Learn more during the Overwatch 2 Reveal Event livestream

📆 June 16

🕙 10 AM PT.

👀 https://t.co/lDzhS3hMKq pic.twitter.com/u9RYJZl0hu