Overwatch 2, un leak svelerebbe le abilità di Junker Queen

Per diverso tempo, i fan di Overwatch hanno anticipato l'arrivo di Junker Queen nel roster di eroi giocabili del gioco. La stessa Blizzard ha parlato di Junker Queen in qualche occasione, ma il personaggio deve ancora fare il suo debutto. Tuttavia, se si deve credere a una nuova "fuga di notizie", sembra che la società stia preparando questo misterioso personaggio che potrebbe arrivare in Overwatch 2.

I leak in questione provengono da FefeGG, che ha condiviso una serie di informazioni che avrebbe ricevuto da una fonte anonima. Se queste informazioni saranno accurate, sembra proprio che Junker Queen arriverà nel secondo capitolo del gioco, con una serie di abilità a sua disposizione.

Quali sono queste abilità? Innanzitutto il leaker afferma che il personaggioutilizzerà un'arma simile a un fucile chiamato Scattergun come arma principale. Inoltre sarà equipaggiata con una spada che ha un effetto "sanguinamento" sui nemici per infliggere danni nel tempo e può essere lanciata come un boomerang.

Le altre abilità di Junker Queen sarebbero un grido di battaglia che potenzia se stessa e i suoi compagni di squadra, un'abilità Carnage che applica un effetto sanguinante a tutti i nemici e un Adrenaline Shot che le darebbe una sorta di abilità di autoguarigione passiva. E infine, la fuga di notizie afferma che la Ultimate del personaggio si chiama Rampage e le consente di impedire ai suoi avversari di guarire.

Ovviamente stiamo parlando di rumor, pertanto non ci resta che attendere informazioni ufficiali da Blizzard. Overwatch 2 non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe arrivare entro quest'anno.

Fonte: Xfire