Overwatch 2 abbandonerà le loot box per il battle pass e un modello stagionale

Blizzard ha illustrato i suoi piani per la transizione di Overwatch 2 da un gioco premium a pagamento a un gioco free-to-play durante un livestream, confermando che il sequel non avrà loot box randomizzate come Overwatch originale. Al contrario, Overwatch 2 sarà caratterizzato da un modello stagionale, supportato da battle pass e da un negozio in-game, attraverso il quale i giocatori potranno acquistare oggetti cosmetici con denaro reale.

La Stagione 1 di Overwatch 2 sarà lanciata quando il gioco arriverà il 4 ottobre. Al lancio, tre nuovi eroi - Sojourn, Junker Queen e un eroe di supporto non ancora annunciato - saranno aggiunti al roster, così come sei nuove mappe, una nuova modalità di gioco Push e più di 30 nuove skin. Nove settimane dopo, il 6 dicembre, arriverà la seconda stagione, con l'aggiunta di un nuovo eroe di classe tank, una nuova mappa e decine di skin aggiuntive.

Overwatch 2 introdurrà anche nuovi tipi di cosmetici, tra cui nuove skin di livello "Mythic" personalizzabili e ciondoli che i giocatori potranno equipaggiare sulle loro armi. Blizzard ha mostrato i disegni concept di una skin di questo tipo, un look in stile cyberpunk per Genji con molteplici opzioni di personalizzazione:

Blizzard afferma che i contenuti di Overwatch 2 continueranno ad arrivare nel 2023, con nuove stagioni ogni nove settimane che aggiungeranno altri nuovi eroi (un nuovo eroe ogni due stagioni), mappe, modalità e skin. Il prossimo anno vedrà anche l'arrivo delle tanto promesse missioni PvE di Overwatch 2, anche se Blizzard non ha rivelato nuovi dettagli durante il livestream di ieri.

Overwatch 2 arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Polygon.