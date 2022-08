Overwatch 2 non riceverà più beta in vista del lancio di ottobre

Blizzard ha annunciato che Overwatch 2 non riceverà altre beta in vista del lancio di ottobre. L'annuncio è stato dato dal vicepresidente Jon Spector su Twitter.

"Oggi mancano solo 2 mesi al lancio di Overwatch 2", ha dichiarato Spector su Twitter. "Sappiamo che i giocatori sono ansiosi di tuffarsi nel gioco e abbiamo visto domande sulla possibilità di una terza beta pubblica".

"Mentre continuiamo a testare OW2 tutti i giorni internamente, non abbiamo in programma ulteriori Beta test pubblici".

Lo sviluppo di Overwatch 2 sta probabilmente proseguendo a pieno ritmo, soprattutto con l'implementazione di nuovi eroi, come Junker Queen.

With all the valuable feedback we received from our alpha and 2 public beta tests, we will be focusing our efforts on launching the best game possible on Oct. 4. (2/2)