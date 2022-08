Overwatch 2 potrebbe richiedere fino a $45 per le skin

Un sondaggio tra i giocatori di Overwatch 2 ha rilevato che le skin potrebbero arrivare a un prezzo di ben 45 dollari.

L'uscita di Overwatch 2 si sta avvicinando rapidamente e i fan sono sempre più eccitati per il sequel.

Il gioco è destinato a rielaborare una tonnellata di personaggi iconici e sistemi, tra cui la rimozione delle loot box a favore di un Battle Pass e di un negozio in-game in cui i giocatori possono acquistare cosmetici specifici anziché affidarsi alla fortuna del sorteggio come in passato.

Ora, mentre ci avviciniamo alla data di uscita del 4 ottobre, sono state rivelate le fasce di prezzo specifiche per le skin future, che potrebbero costare un bel po'.

Oof, friend of mine got an Overwatch survey for his account, some of these prices they're gauging for OW2 are really expensive.



I hope this is just him getting one of the higher price surveys and not an indication that they're leaning towards this much monetization. pic.twitter.com/RWr7LbwkLB