Overwatch 2 svela la storia e le abilità di Kiriko in nuovi video

Blizzard Entertainment ha ufficialmente rivelato Kiriko, l'ultimo eroe che si unirà a Overwatch 2. Ora sono disponibili nuovi video che forniscono ulteriori informazioni sul personaggio.

Cresciuta dalla nonna per entrare in comunione con lo spirito della volpe e addestrata dalla madre per il combattimento, quella di Kiriko è una storia di equilibrio tra le due cose.

Questo si può notare nel suo stile di gioco generale, descritto come Battle Healer. Il concept artist Qiu Fang e l'associate narrative designer Kyungseo Min hanno illustrato le abilità di Kiriko in un nuovo aggiornamento degli sviluppatori, mostrando il funzionamento di ciascuna di esse. Healing Ofuda invia talismani di carta che colpiscono e curano gli alleati, anche se la loro velocità di spostamento può essere lenta. Protection Suzu rende invulnerabili gli alleati e cancella i debuff, ma ha un lungo cooldown.

Swift Step può teletrasportare gli alleati in tutta la mappa (anche attraverso i muri), mentre Kitsune Rush, la sua Ultimate, potenzia la velocità di movimento, riduce i cooldown e altro ancora. Kiriko è anche in grado di infliggere ingenti danni grazie ai suoi kunai da lancio.

Overwatch 2 verrà lanciato il 4 ottobre su Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Kiriko sarà disponibile nel Battle Pass Stagione 1, sbloccabile raggiungendo il livello 55 o acquistando il Premium Pass. I giocatori di Overwatch 1 potranno sbloccarla immediatamente con il Founder's Pack.

