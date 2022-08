Owlboy: il team di sviluppo D-Pad Studio presenterà il nuovo gioco alla Gamescom 2022

Dopo anni di silenzio, l'apprezzato D-Pad Studio torna di nuovo sotto ai riflettori con un annuncio su un misterioso gioco.

D-Pad Studio è meglio conosciuto per il suo platform d'azione Owlboy, che è stato lanciato nel 2016, anche se la prima uscita dello studio è stata nel 2013 con lo sparatutto Savant: Ascent. Da allora, lo studio ha tenuto live streaming per l'anniversario, ma è rimasto relativamente tranquillo riguardo ai progetti futuri.

In un annuncio a sorpresa, lo studio ha pubblicato un breve video in loop di un punto interrogativo che fluttua. Il video è accompagnato da un testo che spiega che un nuovo gioco sarà rivelato alla Gamescom, evento che si terrà dal 24 al 28 agosto. Le informazioni sono scarse, ma la conferma ufficiale segna l'inizio di un periodo emozionante per i fan che hanno amato i lavori passati dello studio.

It's time! D-Pad Studio will be revealing it's NEW GAME at Gamescom #gamescom2022 (AUG 24-28).

Stay tuned! ✨ pic.twitter.com/IEISRibnoa — D-Pad Studio (@DPadStudio) July 29, 2022

Sebbene il post non includa molte informazioni o mostri il gameplay, ci sono alcuni elementi degni di nota da analizzare. Come possiamo vedere, sullo sfondo possiamo trovare montagne, quindi è improbabile che si tratti di un sequel di Owlboy dato che il gioco si svolgeva su isole fluttuanti. Ad ogni modo non ci resta che attendere la fine di agosto per sapere cosa ha in serbo per i fan D-Pad Studio.

