P.T. compie 8 anni e Hideo Kojima ricorda il progetto

P.T. ha compiuto otto anni e Hideo Kojima ha voluto ricordare il progetto nato su PlayStation 4 e i retroscena legati al titolo.

Parlando su Twitter, Kojima ha ricordato di come Playable Teaser sia stato svelato e poi distribuito al pubblico e di cosa il team di sviluppo si aspettasse dai segreti della demo, scoperti poi con molto anticipo.

Secretly announced and distributed at gamescom in Cologne 8 years ago. We estimated that it would take about two months to complete the game because we had put in many layers of mechanisms that could only be solved with the cooperation of many users. https://t.co/UlPFxvxSYK