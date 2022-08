Pac-Man World Re-Pac riceve una cinematica di apertura

Bandai Namco è impegnata a prepararsi per il lancio di Pac-Man World Re-Pac, che ha debuttato originariamente più di 20 anni fa. La versione rimasterizzata sarà lanciata su PC e console venerdì 26 agosto, quindi non manca molto ora.

Per entusiasmare i fan per la riedizione del gioco, la società ha caricato il filmato di apertura del platform 3D che vede Pac-Man entrare in sei mondi misteriosi per salvare la sua famiglia inseguendo Blinky, Pinky, Inky e Clyde.

“Pac-Man sarà in grado di utilizzare una vasta gamma di mosse per farsi strada attraverso i vari ambienti che il gioco ha da offrire. Ma mentre il Bomb Attack, Bomb Dot e Metal PAC-MAN stanno tornando, PAC-MAN ora ha la possibilità di rimanere sospeso a mezz'aria, estendere i tempi del suo salto e mangiare un Power Pellet per trasformarsi in Mega Pc-Man permettendogli di attaccare i fantasmi" si legge nella descrizione.

Pac-Man World Re-Pac ha anche una modalità facile, con diverse funzionalità che aiuteranno i giocatori a godersi il gioco al proprio ritmo, come "Easy Blocks" aggiuntivi e tempi di sospensione prolungati a mezz'aria.

Come abbiamo detto, Pac-Man World Re-Pac sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 26 agosto 2022.

Fonte: Gematsu