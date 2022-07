Paradize Project è un bizzarro titolo survival dove prenderemo il controllo degli zombie

Nella serata di ieri Nacon ha annunciato un nuovissimo gioco: si tratta di Paradize Project, un particolare titolo survival pieno di zombie. Tuttavia questi zombie potranno essere "hackerati", in questo modo risponderanno ai nostri comandi.

"Hai mai desiderato che uno zombie aiutasse in casa? Cosa c'è di meglio di un non morto che si trascina che ti difende, costruisce le tue barricate e uno che puoi usare per respingere i loro coetanei famelici quando hai bisogno di scappare? Da solo o in multiplayer, prova a sopravvivere all'apocalisse nel mondo aperto di Paradize!" si legge nella descrizione del gioco.

Paradize Project propone sopravvivenza, combattimento e multiplayer, il tutto ambientato in un mondo aperto in una versione completamente nuova del genere zombie. Dovrete essere i più intelligenti ed i più abili per dominare i clan nemici ed evitare di essere divorati. Qui di seguito potete dare uno sguardo al primo trailer.

Paradize Project non ha ancora una data di uscita, ma il gioco sarà disponibile nel corso del 2023 su PC e console.

Fonte: Gematsu