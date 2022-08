Path of Exile 2 sarà giocabile all'evento ExileCon che torna in presenza il prossimo anno

ExileCon, l'evento dedicato a Path of Exile sta per tornare, con la prossima convention annunciata che si terrà nel luglio del 2023. La convention, che si terrà ad Auckland, in Nuova Zelanda, avrà demo giocabili sia di Path of Exile 2 che di Path of Exile Mobile.

L'ExileCon 2019 ha visto l'annuncio sia di Path of Exile 2 che di Path of Exile Mobile, anche se non ne abbiamo sentito parlare molto dalla loro rivelazione iniziale, in parte a causa della pandemia che ha chiuso il mondo solo pochi mesi dopo. Ma ora le cose cambieranno dato che l'ExileCon tornerà in presenza.

L'evento si svolgerà ad Auckland, in Nuova Zelanda, il 29 e 30 luglio, e darà ai giocatori la possibilità di provare in anteprima il secondo capitolo. L'annuncio di oggi non ha rivelato ulteriori informazioni su Path of Exile 2, ma sicuramente l'evento avrà molti più dettagli, inclusi gameplay, classi e l'attesissimo annuncio della data di inizio della beta.

✨ExileCon 2023 🇳🇿



At this event, we'll announce everything you need to know about Path of Exile 2 and Path of Exile Mobile alongside their beta dates. Attendees will get to play them, meet developers and more!



🎟️Tickets go on sale in two weeks pic.twitter.com/Bh8RBV8VvQ — Path of Exile (@pathofexile) August 11, 2022

Per quanto riguarda Path of Exile il gioco sta per ricevere una nuova espansione chiamata Lake of Kalandra, in arrivo il 19 agosto su PC e il 24 agosto su PlayStation e Xbox.

Fonte: Shacknews