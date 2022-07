Pathfinder: Wrath of the Righteous ha finalmente una data d'uscita per console oltre che una versione Enhanced per PC

Dopo un po' di ritardo, anche i giocatori console protanno giocare Pathfinder: Wrath of the Righteous, l'ottimo RPG isometrico che su PC è uscito a settembre del 2021. A un anno di distanza dunque, il titolo arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, precisamente il 29 settembre.

Vi sono delle differenze tra le versioni: su console Microsoft e Sony Pathfinder sarà disponibile in formato fisico (oltre che disponibile in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X|S) mentre su Switch, soltanto in cloud. Anche i giocatori PC potranno gioire però: lo stesso giorno in cui uscirà per console, il titolo riceverà un update gratuito chiamato Enhanced Edition, che vedrà il supporto del controller ma oltre questo, non abbiamo altri dettagli a riguardo.

"Crea qualunque personaggio immaginabile con la flessibilità, la ricchezza e la profondità del set di regole della prima edizione di Pathfinder. Scegli tra 25 classi, 12 razze di personaggi e più di mille incantesimi, caratteristiche e abilità per venire incontro al tuo stile di gioco."

Fonte: GamingBolt