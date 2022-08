PC da Gaming costruito dentro ad un WC funzionante? Il genio (?) di uno YouTuber

Uno YouTuber ha costruito un PC partendo da una toilette funzionante, creando quella che potrebbe essere la prima toilette in grado sia di gestire le funzioni intestinali sia di giocare.

Lo YouTuber Basically Homeless ha stretto un accordo con il negozio di elettronica Microcenter per creare un PC da gioco all'interno di un vero bagno, completo di tutto l'impianto idraulico.

Basically Homeless non voleva semplicemente portare in bagno uno Switch o un telefono o anche uno Steam Deck. Invece, voleva creare una configurazione che gli permettesse di giocare a sparatutto FPS a 120 Hz con un mouse e una tastiera mentre si trova seduto su un water. Non contento c'è anche un video che mostra l'intero processo e che potete vedere qui di seguito.

Sostanzialmente una metà del serbatoio contiene tutti i pezzi del water insieme all'acqua con un muro in plexiglass e colla. Dall'altro lato del muro ci sono tutte le parti del computer. L'idea era di tenerli separati, permettendo di tirare lo sciacquone mentre si gioca. Inoltre, nel coperchio è presente una ventola per mantenere il PC fresco. Ma sicuramente il risultato finale lascia a bocca aperta.

