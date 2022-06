PC Games Pass cresciuto del 300% e Microsoft punta a migliorare store e app Xbox su PC

Dal Media Briefing di Microsoft sono emersi alcuni dati interessanti che riguardano l'abbonamento Game Pass per PC.

Tom Warren di The Verge ha riferito, attraverso Twitter, che PC Game Pass nell'ultimo anno ha visto una crescita del 300%.

Vista l'enorme crescita registrata su PC, Microsoft ora punta a a migliorare store e app Xbox sulla piattaforma.

"Abbiamo bisogno di fare più progressi con i lavori che stiamo facendo sullo store per PC", ha detto il boss di Xbox Phil Spencer, "c'è ancora molto lavoro da fare".

Dal tweet di Warren, inoltre, apprendiamo che "il 20% degli utenti che giocano a Fortnite su Xbox Cloud Gaming sono nuovi utenti Xbox".

other notable Xbox and PC news that Microsoft shared this week:



• PC Game Pass has grown 300% in a year

• 20% of people playing Fortnite on Xbox Cloud Gaming players are new to Xbox

• Microsoft is "really focused" on improving the Xbox app on PC



🧵 1/2 pic.twitter.com/xcV0Phs0mI