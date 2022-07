PC gaming e Drake. Il rapper ne riceve in regalo uno da quasi $8000

Drake, l'artista discografico che ha consolidato la sua popolarità su Fortnite giocando dal vivo con lo streamer Ninja ha ricevuto un PC in regalo, del valore di 7.400 dollari per giocare semplicemente ai giochi d'azzardo online.

Quattro mesi fa, Drake ha iniziato ad apparire in video promozionali e dirette riguardanti il gioco d'azzardo per Stake, una piattaforma di gioco d'azzardo online che ha anche collaborato con alcuni dei più grandi streamer su Twitch. Ebbene proprio uno di questi streamer, Xposed, ha pagato quella somma per comprare un PC personalizzato. Non pago, ha acquistato un ulteriore PC proprio per Drake. Ecco le specifiche tecniche del PC:

NVIDIA GeForce RTX 3090Ti

Processore Intel i9-12900KS 16 core

Raffreddatore a liquido NZXT Kraken Z73 360MM

RAM DDR5 da 64 GB

Memoria NvME da 4 TB

Not only did @Xposed buy one Top of the line PC, he bought two!! The other one he gifted to @Drake last night!! WE FINALLY BUILT A PC FOR DRAKE!!! pic.twitter.com/JpbJqmWY1K — Paradox Customs (@Brparadox) July 12, 2022

Ovviamente questo regalo ha generato i commenti più disparati sui social, tanto da portare Xposed a dire la sua su Twitter: "Non si tratta di soldi o di Drake che ha già soldi, vedo molto odio", ha twittato Xposed. "Stavo guardando per un PC, quindi ho deciso di acquistare anche un PC personalizzato per Drake perché quando mi è stato chiesto di configurare il suo la prima volta gli ho fatto comprare un PC preassemblato da Best Buy dato che gli serviva a breve". Come verrà utilizzato quindi questo PC? Prevalentemente per giocare alle slot machine online.

Fonte: PCGamer