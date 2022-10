Pentiment: ecco quanto durerà l'RPG di Obsidian

È stata rivelata la durata di Pentiment, l'esclusiva Xbox di Obsidian Entertainment, che richiederà oltre 20 ore per essere completato.

Il design director Josh Sawyer ha rivelato su Twitter la durata del suo terzo playthrough completo di Pentiment, che è arrivato a poco più di 21 ore.

Vale la pena sottolineare che Sawyer ha effettuato il suo terzo playthrough e ha anche assistito allo sviluppo del gioco, conoscendone tutti i dettagli. Pertanto, la durata di 21 ore deve essere considerata solo come una cifra approssimativa, e i giocatori dovrebbero impiegare più tempo durante la loro prima esperienza di gioco.

Pentiment è il prossimo titolo di Obsidian Entertainment che sarà pubblicato da Xbox Game Studios. Il lancio è previsto per le piattaforme Windows, Xbox One e Xbox Series X/S nel novembre 2022. Si tratta di un RPG ambientato nella Baviera del XVI secolo. Nei panni dell'artista dilettante Andreas Maler, il giocatore indaga sul presunto ruolo del suo amico in un omicidio di alto profilo.

Il vero assassino non viene mai rivelato canonicamente nel corso dei 25 anni di trama. Il giocatore deve invece accusare qualcuno in base a chi crede sia stato o a chi ritiene meriti la massima punizione. Altri crimini e cospirazioni saranno in corso contemporaneamente all'indagine principale sull'omicidio.

In precedenza, Josh Sawyer ha rivelato che Pentiment sarà più simile ad Oxenfree e Night in the Woods che a Disco Elysium.

Fonte: Twistedvoxel.