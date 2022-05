Perfect Dark continua lo sviluppo: numerose assunzioni per The Initiative e Crystal Dynamics

L'esclusiva Xbox Perfect Dark è attualmente in sviluppo presso gli studi di The Initiative e Crystal Dynamics.

Attualmente i due team stanno rafforzando la loro forza lavoro con l'assunzione di diversi sviluppatori da impiegare sul progetto.

The Initiative sta "assumendo per diverse posizioni (enginners, artists, director, concept artist, technical producer) da impiegare su Perfect Dark, per il nostro team interno", afferma il technical director dello studio su LinekdIn.

"Anche il nostro team partner di co-sviluppo, Crystal Dynamics, sta assumendo per questo progetto".

Oltre a questo, viene spiegato che per Perfect Dark sarà supportato il lavoro da remoto e quindi non sarà necessario recarsi per forza in ufficio.

Per quanto riguarda Crystal Dynamics, lo studio è stato acquisito da Embracer Group e fa parte dell'affare che porterà sotto l'ombrello della compagnia Eidos Montreal e IP come Tomb Raider, Deus Ex e Legacy of Kain.

Fonte: Twitter.