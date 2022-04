Peridot è il nuovo gioco di Niantic a metà tra Pokémon GO e Tamagotchi

Niantic, lo studio di sviluppo dietro Pokémon GO, lancerà presto il suo nuovo gioco di realtà aumentata, Peridot. In realtà, dovremmo parlare piuttosto di compagnia virtuale, dal momento che l'utente dovrà prendersi cura di una creatura, un po' come succede con il Tamagotchi.

A differenza di Pokémon GO, non ci saranno piccoli mostri da catturare, nessuna battaglia contro altri allenatori e la piccola creatura non morirà, salvando l'angoscia e le lacrime dei proprietari di Tamagotchi che hanno trascurato troppo a lungo il loro animaletto.

La creatura sarà unica per ogni giocatore, che avrà la missione di far prosperare la specie ibridandola con altri animali. Possiamo giocare e fare passeggiate con lei, scoprire tesori nascosti in tutto il mondo, prendercene cura e molto altro.

An imaginative new friend. A story that’s completely yours. Peridot, a real-world adventure pet game where you raise, care for, and breed one-of-a-kind adorable creatures. Pre-register today to stay up-to-date on our development! https://t.co/mMAQke9HiB pic.twitter.com/0RT5FRXC5G — Peridot (@playperidot) April 13, 2022

Si tratta di un nuovo titolo originale dopo Ingress pubblicato nel 2013. Per adesso non c'è ancora una data di uscita ma è possibile registrarsi al sito per tenere traccia degli aggiornamenti.

Fonte: The Verge