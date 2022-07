Persona 3 e Persona 2 sono i remake più richiesti dai fan secondo un sondaggio di Atlus

Atlus, la società responsabile di Shin Megami Tensei, Persona, Catherine ed Etrian Odyssey, per citarne qualcuno, ha rivelato i risultati del sondaggio annuale in cui è stato chiesto ai giocatori di tutto il mondo quali titoli dell'azienda vogliono vedere rinnovati nel forma di remake. I due più votati sono stati Persona 3 e Persona 2.

I risultati sono stati rivelati all'evento Atlus Survey 2022 Results Special trasmesso in giapponese nel pomeriggio di martedì 26 luglio. Diversi titoli potevano essere scelti nel sondaggio, ma quasi il 79% dei giocatori ha scelto i remake di Persona 3, l' espansione FES di Persona 3 e il porting PSP di Persona 3 Portable. La stessa percentuale la troviamo per Persona 2: Innocent Sin e il suo sequel Persona 2: Eternal Punishment, rilasciato solo in Giappone per PlayStation rispettivamente nel 1999 e nel 2000.

Ci sono altri tre titoli che superano la percentuale del 70%. Revelations: Persona (76%) è il primo capitolo della saga, lanciato au PSX nel 1996. Poco meno del 75% del pubblico vuole un remake di Persona 4 e Persona 4: Golden, rilasciato su PS2 e PS Vita rispettivamente nel 2009 e nel 2013.

Ecco la Top 10

Persona 3/Persona 3 FES/Persona 3 Portable e Persona 2: Innocent Sin/Persona 2 Eternal Punishment– 78.9%

Revelations: Persona – 76.3%

Persona 4/Persona 4 Golden – 74.8%

Devil Summoner: Raidou Kuzunoha Series – 72.1%

Devil Summoner: Soul Hackers – 69.5%

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse – 67.7%

Shin Megami Tensei IV – 65.3%

Digital Devil Saga: Avatar Tuner Series – 62.4%

Etrian Odyssey Series – 58%

