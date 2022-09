Persona 3 Portable si avvicina? La versione PC è stata classificata in Corea del Sud

Dopo il lancio su PlayStation Portable nel 2010, Atlus ha confermato che Persona 3 Portable uscirà finalmente su altre piattaforme.

Il gioco è stato annunciato per Xbox One, Xbox Series X/S, PC, PS4 e Nintendo Switch. Non è stata fornita alcuna data di uscita, anche se Xbox, su Twitter, ha dichiarato che il lancio è previsto per il 2023.

Tuttavia, un annuncio potrebbe essere imminente. Gematsu ha recentemente scoperto una classificazione per la versione PC in Corea del Sud da parte del Game Rating and Administration Committee (GRAC).

La data della valutazione è il 2 settembre 2022, quindi a ridosso del Tokyo Game Show. Atlus ha già confermato la sua presenza alla fiera, insieme a Persona 4 Golden e Persona 5 Royal.

The PC version of Persona 3 Portable has been rated in Korea: https://t.co/lZKmiHkj7V pic.twitter.com/3lFHPPt6vP — Gematsu (@gematsu) September 2, 2022

Nel frattempo, vi ricordiamo che Persona 5 Royal uscirà il 21 ottobre per PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Xbox Store. Anche Persona 4 Golden arriverà su PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Xbox Store (la versione Steam è già disponibile). Tutti e tre i titoli saranno disponibili anche su Game Pass.

Fonte: Gamingbolt.