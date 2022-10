Persona 5 Royal Card Game è proprio quello che pensate ma ci sarà da aspettare ancora un po' per toccarlo con mano

Mentre i giocatori Nintendo attendono trepidamente l'arrivo di Persona 5 Royal su Switch, c'è una sorpresa da tenere d'occhio per tutti i fan del titolo del franchise.

Atlus ha infatti annunciato l'arrivo di Persona 5 Royal Card Game, un gioco di carte vero e proprio prodotto in collaborazione con Pandasaurus Games, autori di altri giochi da tavolo come Century: Eastern Wonders e Foundations of Rome.

Non abbiamo molte altre informazioni al momento, solo la descrizione pubblicata dall'autore Emerson Matsuuchi:

"I giocatori assumeranno i ruoli dei loro Phantom Thieves preferiti e combatteranno per cambiare il mondo in questo gioco di strategia cooperativo basato su carte."

Mentre Persona 5 Royal arriverà su Nintendo Switch tra pochi giorni, il 21 ottobre, per la versione Card Game si dovrà aspettare ancora un po', visto che il periodo di rilascio previsto è sempre ottobre ma del prossimo anno.

Fonte: NintendoLife