Persona 5 Royal non consentirà l'upgrade da PS4 a PS5

Sembra che non sarete in grado di aggiornare gratuitamente la vostra copia PS4 di Persona 5 Royal all'edizione PS5.

La notizia proviene dalla pagina delle FAQ che è stata pubblicata sul sito Web giapponese del gioco, con lo sviluppatore che spiega che al momento non ci sono piani per offrire un aggiornamento gratuito ai possessori della versione PS4 e che questi dovranno riacquistare il titolo per giocare alla versione PS5.

Sembra anche che solo le versioni PS5 e Nintendo Switch riceveranno una versione fisica, con le edizioni Xbox solo digitali. Lo sviluppatore ribadisce inoltre che Persona 5 Royal arriverà su Xbox Game Pass al dy one. Atlus per adesso non ha aggiunto nessun commento a riguardo.

Persona 5 Royal offre un sacco di nuovi contenuti che non erano presenti nell'originale, come un nuovo personaggio e membro del gruppo chiamato Kasumi, un nuovo semestre scolastico e un palazzo che espande la storia, due nuovi possibili finali e molto altro. Persona 5 Royal è attualmente disponibile su PS5 grazie alla retrocompatibilità.

Fonte: Eurogamer