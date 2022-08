Persona 5 Royal, la versione rimasterizzata in un primo trailer

Atlus ha pubblicato il primo trailer vero e proprio per Persona 5 Royal Remaster in modo che i fan che stanno aspettando notizie sul gioco possono essere accontentati.

La versione originale di Persona 5 è stata pubblicata per PS3 e PS4 in Giappone a settembre 2016 ed è stata lanciata in tutto il mondo ad aprile 2017. Persona 5 Royal è seguito nel 2019 per PS4 in Giappone e nel 2020 in Occidente.

Se non avete familiarità con entrambe le versioni del gioco, Persona 5 Royal include contenuti aggiuntivi come una nuova storia, il Terzo semestre, che include nuovi personaggi come Kasumi Yoshikawa e Takuto Maruki. Inoltre, aggiunge anche la possibilità di guardare scene di eventi, animazioni, musica di sottofondo e illustrazioni nel gioco tramite My Palace e vari oggetti DLC.

Persona 5 Royal Remaster è previsto per il lancio su PS5, Nintendo Switch, PC, Xbox Series X/S e Xbox One il 21 ottobre 2022. Sfortunatamente il gioco non presenterà un sistema di update next-gen, quindi se possedete Persona 5 Royal su PS4, dovrete acquistarlo di nuovo per PS5.

Fonte: Push Square