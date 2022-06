Starfield e il difficile rinvio quasi commuovono Pete Hines in un video fuori onda

Fa quasi strano parlarne, ma c’è un video di un fuori onda dell’Xbox Showcase che mostra un Pete Hines totalmente inedito. Infatti il manager di Bethesda si mostra quasi commosso mentre parla del doloroso rinvio di Starfield e ringrazia i fan per la loro comprensione.

Hines era sul palco per presentare il gameplay di RedFall nei minuti iniziali dello Show, per poi alternarsi con altre persone che hanno condotto uno degli show videoludici più interessanti di questi ultimi tempi.

Behind the scenes EXCLUSIVE FOOTAGE at #XboxBethesda #XboxFanFest #Xbox @DCDeacon talking... @XboxP3 @BondSarah_Bond and that @mattbooty YOU HAVEN'T SEEN THIS BEFORE! Glad you can get a sneek peek behind the curtain. 🍻🙅‍♂️#Starfield pic.twitter.com/JRkk7ElMpG