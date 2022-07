Phantasy Star Online 2 New Genesis per PS4 e PS5 arriverà anche in Occidente ecco quando

SEGA ha finalmente annunciato l'arrivo di Phantasy Star Online 2 per PlayStation 4 e PlayStation 5 in Occidente. Il JRPG debutterà il 31 agosto, sei anni dopo la sua uscita originale in Giappone e un anno dopo la sua pubblicazione in Occidente per Xbox e PC.

Come la versione per console Microsoft, Phantasy Star Online 2 per PlayStation sarà free-to-play e includerà il gioco multipiattaforma. E, allo stesso modo, sarà disponibile con il sottotitolo New Genesis e la localizzazione completa di testi e voci in inglese.

Phantasy Star Online 2: New Genesis è stato descritto all'epoca come la "prossima generazione" di Phantasy Star Online 2, spostando l'azione mille anni dopo la battaglia di Oracle su PSO2.

"PS4 when?" 🐤

We're happy to announce that #PSO2NGS Global is finally coming to @PlayStation! 💙🎮✨



Join the never-ending adventure in Phantasy Star Online 2: New Genesis on PS4, coming August 31st! 🎉 #AX2022 #AnimeExpo pic.twitter.com/jK6Qe6p68D — Phantasy Star Online 2 New Genesis - Global (@play_pso2) July 1, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Questa edizione ha anche un nuovo motore grafico, miglioramenti nella modellazione dei personaggi, un nuovo sistema multi-arma e "un ampio campo di battaglia" con condizioni meteorologiche dinamiche e con nuove abilità che i giocatori potranno scoprire.

Fonte: Eurogamer