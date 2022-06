Phonopolis, il nuovo gioco dei creatori di Machinarium mostra il suo potenziale nel nuovo trailer gameplay

Amanita Design, il collettivo indie noto per la creazione di giochi molto particolari come Machinarium e la serie Samorost, ha mostrato il suo prossimo progetto. Stiamo parlando Phonopolis e avrà come protagonista un uomo di nome Felix nel suo viaggio per insorgere contro un governo autoritario. Sarà anche il primo gioco 3D di Amanita Design.

Phonopolis integrerà sia elementi di puzzle che di esplorazione. Vestirete i panni di Felix, un "giovane premuroso" che accidentalmente viene a conoscenza del modo in cui lui ed i suoi connazionali vengono manipolati da un sovrano autoritario tramite un sistema di altoparlanti.

Dopo aver preso coscienza della minaccia, parte per impedire all'onnipotente leader di prendere il controllo di tutti in città, una volta per tutte. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer, un pochino più lungo di quello condiviso qualche settimana fa da Amanita.

Phonopolis non ha ancora una data di uscita ufficiale poiché si trova ancora nella fase di sviluppo, ma uscirà su PC.