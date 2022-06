Planet of Lana: l'ispirato puzzle adventure torna a mostrare il suo gameplay in un nuovo video

Poco tempo fa è stato mostrato un video per lo splendido Planet of Lana, che ci permette di dare un'occhiata a del nuovo gameplay.

Annunciato durante il Summer Game Fest 2021, Planet of Lana è un gioco puzzle adventure cinematografico incorniciato da un'epica saga fantascientifica che si estende attraverso secoli e galassie. Il gioco ha come protagonista una giovane ragazza e il suo fedele amico Mui, impegnati in una missione di salvataggio della sorella della ragazza.

In un mondo colorato e pieno di macchine e creature sconosciute, la storia viene vissuta attraverso un formato di gioco cinematografico a scorrimento laterale. Dal punto di vista del gameplay, non si tratta solo di un'avventura, ma contiene anche platform, enigmi, tese sequenze stealth e una meccanica di accompagnamento che consente al duo di utilizzare le proprie abilità in tandem.

Il trailer, mostrato durante il Day of the Devs in seguito allo showcase del Summer Game Fest, ci permette di dare uno sguardo a sezioni del gioco che non abbiamo ancora visto, insieme ad alcune delle misteriose macchine che si sono schiantate sul pacifico mondo di Lana. Il direttore creativo Adam Stjarnljus accompagna il video con il suo commento.

Con la colonna sonora del compositore pluripremiato e nominato ai BAFTA Takeshi Furukawa (The Last Guardian) e in fase di sviluppo presso i Wishfully Studios, Planet of Lana uscirà quest'anno su PC e Xbox.

Fonte: VG247.